підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 березня 2020, неділя, 13:08 39
Суспільство 2020-03-15T14:05:40+02:00
Українські Новини
Українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень

Українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень

Ольга Фандорина
Маски, медичні маски, Супермаркети, Спекуляція
Медичні маски. Фото: Юрій Бауман
Медичні маски. Фото: Юрій Бауман

Під час пандемії коронавіруса в Україні і кількох спроб вивезти медичні маски контрабандою, українські супермаркети підняли ціни на них до космічних. Про це українці пишуть в соцмережах і публікують фотографії з шокуючими цінами на раніше копійчаний продукт.

Наприклад, в мережі супермаркетів Novus коробку на 50 масок продають по 1200 гривень, а упаковка на 100 штук з Одеси на сайті Prom.ua продається за 1400 гривень - і це ще зі знижкою.

Також упаковка з 5 масок "Велика кишеня" продається по 115 гривень.

У коментарях користувачі соцмережі не стримували обурення, називаючи ціни космічними, а один навіть підрахував, що при такій ціні упаковки одна маска коштує 24 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом президент Володимир Зеленський закликав постачальників і магазини не спекулювати на цінах на продукти.

Правоохоронці заарештували контрабанду 1,5 тонни медичних масок у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Раніше прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області.

Більше новин про: Маски медичні маски Супермаркети Спекуляція

Join Up збирається повернути своїх туристів на наступному тижні
Українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень
Новини
Росія і Білорусь припиняють ж/д сполучення з Україною 14:46
МАУ загрожує штраф до 10% річного доходу через різке підвищення цін на авіаквитки 14:27
Алкоголь не врятує від коронавірусу, - головний санітарний лікар 14:19
Join Up збирається повернути своїх туристів на наступному тижні 13:47
Медичні маски. Фото: Юрій Бауман
Українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень 13:08
більше новин
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
Літні люди зараз більше потребують уваги та турботи, - голова МОЗ Ємець про небезпеку коронавірусу 11:04
більше новин
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Глава МАУ звинуватив у брехні Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу "Мілан-Київ" 18:26
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Володимир Зеленський
Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавирусу 21:58
більше новин
МОЗ України запустить смс-розсилку про коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok