Українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень

Під час пандемії коронавіруса в Україні і кількох спроб вивезти медичні маски контрабандою, українські супермаркети підняли ціни на них до космічних. Про це українці пишуть в соцмережах і публікують фотографії з шокуючими цінами на раніше копійчаний продукт.

Наприклад, в мережі супермаркетів Novus коробку на 50 масок продають по 1200 гривень, а упаковка на 100 штук з Одеси на сайті Prom.ua продається за 1400 гривень - і це ще зі знижкою.

Також упаковка з 5 масок "Велика кишеня" продається по 115 гривень.

У коментарях користувачі соцмережі не стримували обурення, називаючи ціни космічними, а один навіть підрахував, що при такій ціні упаковки одна маска коштує 24 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом президент Володимир Зеленський закликав постачальників і магазини не спекулювати на цінах на продукти.

Правоохоронці заарештували контрабанду 1,5 тонни медичних масок у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Раніше прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області.