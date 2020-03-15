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15 березня 2020, неділя, 11:47 11
Суспільство 2020-03-15T13:30:02+02:00
Українські Новини
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести

16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести

Ольга Фандорина
Eurolab, Коронавірус, Експрес-тест, Тест на коронавірус
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina

Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію. Про це повідомляється на офіційному сайті клініки.

Користувач Facebook Віолетта Лісіна повідомляється, що ще вчора тест коштував 1400 гривень і результати можна було отримати через 30 хвилин на електронну пошту. А користувач Facebook Ніна Міщенко повідомляє, що ціна на тестування майже відразу ж злетіла до 16 000 гривень.

"Але є одне "але". Тест коректний тільки в гострій фазі захворювання. Тобто в якості превентивної міри він не годиться, так як не виявляє вірус в "сплячому режимі" у можливих переносників. Тест, який виявляє вірус у переносників теж буває. Він коштує близько 19 тис грн. і в доступі обивателю, наскільки зрозуміла, його немає", - повідомляє Віолетта.

Діагностика коронавіруса. Скріншот : Ніна МіщенкоДіагностика коронавіруса. Скріншот : Ніна Міщенко

Проте за словами користувача соцмережі Артема Кочеряна, медична лабораторія "Діла" оголосила, що в Україні існує лише одна лаботория, що має в розпорядженні ці тести і це - не Eurolab.

Як повідомляли Українські Новини, українці не будуть зобов'язані проходити 14-денну обсервацію в медичних установах по поверненні в Україну після 17 березня.

12 березня у Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.

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