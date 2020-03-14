підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
14 березня 2020, субота, 23:59 35
Суспільство 2020-03-15T01:00:02+02:00
Українські Новини
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ

Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ

Елена Новикова
Лондон, Іспанія, Петро Порошенко, Чартерний рейс
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента

Після того, як з'явилася інформація, що експрезидент Петро Порошенко хоче негайно повернутися з Іспанії в Україну через закриття кордонів, стало відомо, що він вилітає в Київ, але перш забере свого сина та дочок з Лондона. Про це повідомляє Страна з посиланням на джерела в партії "Європейська солідарність".

Повідомляється, що в ніч з 14 на 15 Петро Порошенко повернеться в Україну чартерним рейсом. Однак, спершу він полетить до Лондона, де забере свого сина Михайла та двох дочок Олександру та Євгенію, які також навчаються в Лондоні. І тільки потім чартер попрямує до Києва.

Також зазначається, що сума, яку Петро Порошенко заплатить за перельоти, становить 28 тисяч євро.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко пропустив черговий допит у Державному бюро розслідувань через те, що перебував за кордоном.

Раніше повідомлялося про те, що Олександр Дубинський оприлюднив відео з концерту репера Face, припустивши, що на сцену вийшов схожий на сина Порошенко хлопець та назвав себе російським.

Більше новин про: Лондон Іспанія Петро Порошенко Чартерний рейс

Повний список закритих пунктів переходу кордону
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані
Новини
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
Український дипломат за кордоном заразився коронавірусом 23:51
Як повернутися додому і куди ще можна виїхати: вся інформація від митниці 23:41
Марш патріотів. Фото: Інформатор
На марш патріотів у Києві прийшло 5 тисяч людей 23:41
більше новин
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавірус 10:59
За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. Дані на п'ятницю 13 березня 08:25
Адвокат розкрив подробиці записів з кабінету Труби 18:20
Літні люди зараз більше потребують уваги та турботи, - голова МОЗ Ємець про небезпеку коронавірусу 11:04
більше новин
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО, — ЗМІ 14:45 Документ
Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім, - міністр охорони здоров'я 11:16
Глава МАУ звинуватив у брехні Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу "Мілан-Київ" 18:26
РНБО розгляне в п'ятницю закриття кордонів і авіасполучення з низкою країн, - Зеленський 11:24
більше новин
Як повернутися додому і куди ще можна виїхати: вся інформація від митниці
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok