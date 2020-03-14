Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ

Після того, як з'явилася інформація, що експрезидент Петро Порошенко хоче негайно повернутися з Іспанії в Україну через закриття кордонів, стало відомо, що він вилітає в Київ, але перш забере свого сина та дочок з Лондона. Про це повідомляє Страна з посиланням на джерела в партії "Європейська солідарність".

Повідомляється, що в ніч з 14 на 15 Петро Порошенко повернеться в Україну чартерним рейсом. Однак, спершу він полетить до Лондона, де забере свого сина Михайла та двох дочок Олександру та Євгенію, які також навчаються в Лондоні. І тільки потім чартер попрямує до Києва.

Також зазначається, що сума, яку Петро Порошенко заплатить за перельоти, становить 28 тисяч євро.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко пропустив черговий допит у Державному бюро розслідувань через те, що перебував за кордоном.

Раніше повідомлялося про те, що Олександр Дубинський оприлюднив відео з концерту репера Face, припустивши, що на сцену вийшов схожий на сина Порошенко хлопець та назвав себе російським.