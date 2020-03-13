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13 марта 2020, пятница, 14:57 2228
Политика 2020-03-13T14:58:03+02:00
Українські Новини
Порошенко улетел из Украины, - СМИ

Порошенко улетел из Украины, - СМИ

Ярина Вацяк
ГБР, Петр Порошенко, Дело против Порошенко, Дело Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко

В то время, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проводит заседание, на котором рассмотрит вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств, экс-президент Украины Петр Порошенко пропустит очередной допрос в Государственном бюро расследований из-за того, что находился за границей, о чем адвокаты Порошенко предупредили ГБР.

По данным источников "Страны" в "Европейской солидарности" он вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании или полетел куда-то дальше.

"Но точно в Украину он до сих пор не вернулся", - говорят наши собеседники в политсиле.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко, в частности во время досудебного расследования допрошены 562 свидетеля, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам. 

В феврале Порошенко задекларировал 547,2 тыс. гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

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