Порошенко улетел из Украины, - СМИ

В то время, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проводит заседание, на котором рассмотрит вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств, экс-президент Украины Петр Порошенко пропустит очередной допрос в Государственном бюро расследований из-за того, что находился за границей, о чем адвокаты Порошенко предупредили ГБР.

По данным источников "Страны" в "Европейской солидарности" он вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании или полетел куда-то дальше.

"Но точно в Украину он до сих пор не вернулся", - говорят наши собеседники в политсиле.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко, в частности во время досудебного расследования допрошены 562 свидетеля, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

В феврале Порошенко задекларировал 547,2 тыс. гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.