Дві співробітниці київського дитячого саду контактували із загиблою від коронавіруса жінкою

Три співробітниці одного з київських дошкільних навчальних закладів контактували з пенсіонеркою, яка вчора померла в Радомишль, де 12 березня зафіксовано випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляють "Букви".

"13.03.2020 року в 14:20 год. в Ирпеньский міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ "Київський ОЛЦ МОЗ України" по телефону надійшло повідомлення з Голосіївського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ "Київський ОЛЦ МОЗ України" про те, що дві жительки смт Коцюбинське перебували в контакті з співробітницею ДНЗ, яка контактувала зі свого 71-річною мамою, мешканкою р. Радомишль Житомирської області", – йдеться в документі.

Документ. Фото: Букви

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.