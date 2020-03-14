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14 березня 2020, субота, 20:41 8
Суспільство 2020-03-14T23:00:02+02:00
Українські Новини
Дві співробітниці київського дитячого саду контактували із загиблою від коронавіруса жінкою

Дві співробітниці київського дитячого саду контактували із загиблою від коронавіруса жінкою

Ольга Фандорина
Смерть, Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавіруса
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Три співробітниці одного з київських дошкільних навчальних закладів контактували з пенсіонеркою, яка вчора померла в Радомишль, де 12 березня зафіксовано випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляють "Букви".

"13.03.2020 року в 14:20 год. в Ирпеньский міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ "Київський ОЛЦ МОЗ України" по телефону надійшло повідомлення з Голосіївського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ "Київський ОЛЦ МОЗ України" про те, що дві жительки смт Коцюбинське перебували в контакті з співробітницею ДНЗ, яка контактувала зі свого 71-річною мамою, мешканкою р. Радомишль Житомирської області", – йдеться в документі.

Документ. Фото: БуквиДокумент. Фото: Букви

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.

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