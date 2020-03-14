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14 березня 2020, субота, 08:52 57
Кабмін 2020-03-14T08:57:10+02:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе екстрене засідання з протидії коронавірусу

Сьогодні Кабмін проведе екстрене засідання з протидії коронавірусу

Надежда Комендантова
Кабмін, Засідання Кабміну, Коронавірус, коронавірус в Україні
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Після того, як Президент України Володимир Зеленський закликав громадян країни не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватися у разі навіть легких симптомів захворювання, 14 березня уряд збереться на засідання, щоб обговорити питання протидії поширенню коронавірусу.

Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Завтра буде засідання уряду, де ми будемо працювати, насамперед, над питанням, що робити з коронавірусом", – заявив глава МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриє кордон для іноземців а також з 17 березня припинить авіасполучення з іншими країнами.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом. Померла - 71-річна жінка з Радомишля Житомирської обл., яка звернулася до лікарів надто пізно і мала ускладнення у вигляді запалення легенів.

На даний момент в Україні офіційно підтверджені ще два випадки зараження коронавірусом.

Також президент повідомив, що Україна евакуює українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.

Тим часом, Інститут молекулярної біології Національної академії наук має намір невідкладно розробити 200 тис. експрес-тестів для виявлення захворювання на коронавірус.

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