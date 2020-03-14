За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня

У той час як у ВООЗ заявили, що симптоми коронавірусу можуть проявитися в межах до 14 днів, за добу в Італії кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5198. Померли 439 людини, а вилікувались від нового захворювання 394.

Про це свідчить карта поширення коронавіруса від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Всього за весь час поширення Covid-19 зареєстровано 145 369 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 71 689 осіб.

В той же час померли з початку поширення вірусу 5429 осіб.

За добу Китаї зафіксували 13 нових випадків інфікування. Вилікувались за цей період 1295 осіб. Станом на 14 березня там нарахували 80 971 випадків зараження.

Найбільш стрімко вірус поширюється в Європі:

в Іспанії за добу кількість хворих збільшилася на 2955 людина . Позбулися вірусу лише 10 осіб, померли – 78.

за добу кількість хворих збільшилася на . Позбулися вірусу лише 10 осіб, померли – 78. у Німеччині за вказаний час зареєстрували 1597 інфікованих , 4 летальних випадки і 21 особи, які вилікувалися.

за вказаний час зареєстрували , 4 летальних випадки і 21 особи, які вилікувалися. число заражених у Франції збільшилася на 1383 . У той же час, ніхто не вилікувався за цей час.

збільшилася на . У той же час, ніхто не вилікувався за цей час. у Швейцарії за добу нарахували 487 нових хворих і 7 смертей. Як і у Франції, з лікарень нікого не виписали.

за добу нарахували і 7 смертей. Як і у Франції, з лікарень нікого не виписали. у Голландії, Великобританії та Норвегії кількість нових хворих збільшилася більш ніж на 300 людей в кожній країні . Там також ніхто не вилікувався.

кількість нових хворих збільшилася . Там також ніхто не вилікувався. Бельгія, Швеція і Австрія зареєстрували більше двох сотень нових випадків інфікування.

зареєстрували нових випадків інфікування. Сполучені Штати звітують про 516 заражених і 7 смерті за добу, Канада – про 76 хворих.

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Тим часом, на ранок п'ятниці 13 березня від коронавіруса померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис.