Онлайн-трансляції богослужінь та дистанція в 1,5 м. МОЗ дало рекомендації для релігійних організацій

В п'ятницю, 13 березня, заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос на зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій звернувся з рекомендаціями по проведенню богослужінь на період карантину який ввели в зв'язку з поширенням пандемії коронавіруса у світі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Заступник Міністра звернувся до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з такими рекомендаціями:

По можливості на період карантину максимально обмежити проводити служіння, які передбачають наявність людей і по можливості проводити їх в онлайн-режимі. Рекомендувати не прикладатися до ікон на період карантину. Рекомендувати дотримуватися дистанцію мінімум 1,5-2 метра. Розмістити в храмах антисептичні засоби. Рекомендувати на період карантину не вітатися за руки, не цілувати і не обіймати один одного. Закликати віруючих на час всеукраїнського карантину особливо пильно стежити за своїм здоров'ям і при появі перших симптомів респіраторних захворювань негайно звертатися до лікаря. Якщо віруючі повернулися з країни, де було виявлено COVID-19, закликати їх самоізолюватися на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).

"Хочу підкреслити, що введений в Україні з 12 березня по 3 квітня карантин з обмежувальних протиепідемічних заходів - це один з найдієвіших способів мінімізувати ризики розповсюдження на території держави коронавіруса COVID-19. Ці, перш за все, превентивні заходи, які приймаються зараз державою - це про нас, людей, і наше з вами життя і здоров'я! Саме тому звертаюся дотримуватися рекомендацій, наданих Міністерством, повністю узгоджені з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я по проведенню богослужінь на період карантину", - зазначив Андрій Семиволос.

Як повідомляли Українські Новини, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 13 березня оприлюднила рекомендації і заклик до віруючих у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Також 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу в пенсіонерки з Житомирської області.