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13 марта 2020, пятница, 22:49 362
Общество 2020-03-13T22:50:05+02:00
Українські Новини
Совет Церквей призвал верующих сидеть дома при симптомах ОРВИ

Совет Церквей призвал верующих сидеть дома при симптомах ОРВИ

Ольга Фандорина
Церковь, Совет церквей, Коронавирус, Пандемия коронавируса
Совет церквей. Фото: president.gov.ua
Совет церквей. Фото: president.gov.ua

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в пятницу, 13 марта, обнародовал рекомендации и призыв к верующим в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Совета церквей.

Так, религиозные деятели призывают верующих с пониманием и ответственностью относиться к мерам, призванным предотвратить распространение коронавируса и обеспечить его локализацию.

"Относиться с чувством ответственности, как к себе, так и к другим. Если у вас есть симптомы ОРВИ или недавно прибыли из стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, просьба провести дома не менее двух недель (инкубационный период коронавируса), избегая пребывания в людных местах, и обратиться за врачебной помощью", - призвали в Совете церквей.

Авторы документа также призвали украинцев проявлять любовь, взаимопонимание, толерантность, сострадание и помощь тем, кто борется с проявлениями болезни.

Каждая из церквей, входящих в совет, принимает и будет принимать меры, связанные с карантином.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. На следующий день после выявления 71-летняя женщина умерла.

В церкви, где молилась умершая от коронавируса украинка, прошла дезинфекция.

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