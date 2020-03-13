Совет Церквей призвал верующих сидеть дома при симптомах ОРВИ

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в пятницу, 13 марта, обнародовал рекомендации и призыв к верующим в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Совета церквей.

Так, религиозные деятели призывают верующих с пониманием и ответственностью относиться к мерам, призванным предотвратить распространение коронавируса и обеспечить его локализацию.

"Относиться с чувством ответственности, как к себе, так и к другим. Если у вас есть симптомы ОРВИ или недавно прибыли из стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, просьба провести дома не менее двух недель (инкубационный период коронавируса), избегая пребывания в людных местах, и обратиться за врачебной помощью", - призвали в Совете церквей.

Авторы документа также призвали украинцев проявлять любовь, взаимопонимание, толерантность, сострадание и помощь тем, кто борется с проявлениями болезни.

Каждая из церквей, входящих в совет, принимает и будет принимать меры, связанные с карантином.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. На следующий день после выявления 71-летняя женщина умерла.

В церкви, где молилась умершая от коронавируса украинка, прошла дезинфекция.