У ПФУ розповіли, якими послугами можуть скористатися пенсіонери не виходячи з дому

В той час, як в Україні до 3 квітня оголосили карантин, а в Трудовому кодексі планують встановити право працювати дистанційно на цей час, пенсіонери можуть скористатися онлайн-сервісами веб-порталу Пенсійного фонду України. Про те, які питання можна вирішити за допомогою онлайн-сервісів, повідомляє Пенсійний фонд.

На веб-порталі Пенсійного фонду можна:

подати заяву про призначення пенсії в "один дотик";

отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форма ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплаченої заробітної плати, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, ін);

перевірити відомості про трудову діяльність (Електронна трудова книжка);

провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу Пенсійний калькулятор;

подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/ уточнення даних до Реєстру застрахованих осіб;

подати звернення (пропозицію і т. д.);

активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем і страховий стаж особи).

Як повідомляли Українські Новини, у Пенсійному фонді України відзвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів.

Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, кому підвищать виплати з 1 квітня.