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14 березня 2020, субота, 07:20 20
Суспільство 2020-03-14T08:15:12+02:00
Українські Новини
У ПФУ розповіли, якими послугами можуть скористатися пенсіонери не виходячи з дому

У ПФУ розповіли, якими послугами можуть скористатися пенсіонери не виходячи з дому

Елена Новикова
ПФУ, Пенсіонери, пенсія, Пенсійний фонд України, пенсії в Україні
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua

В той час, як в Україні до 3 квітня оголосили карантин, а в Трудовому кодексі планують встановити право працювати дистанційно на цей час, пенсіонери можуть скористатися онлайн-сервісами веб-порталу Пенсійного фонду України. Про те, які питання можна вирішити за допомогою онлайн-сервісів, повідомляє Пенсійний фонд.

На веб-порталі Пенсійного фонду можна:

  • подати заяву про призначення пенсії в "один дотик";
  • отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форма ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплаченої заробітної плати, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, ін);
  • перевірити відомості про трудову діяльність (Електронна трудова книжка);
  • провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу Пенсійний калькулятор;
  • подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/ уточнення даних до Реєстру застрахованих осіб;
  • подати звернення (пропозицію і т. д.);
  • активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем і страховий стаж особи).

Як повідомляли Українські Новини, у Пенсійному фонді України відзвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів.

Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, кому підвищать виплати з 1 квітня.

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