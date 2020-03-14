У ПФУ розповіли, якими послугами можуть скористатися пенсіонери не виходячи з дому

В той час, як в Україні до 3 квітня оголосили карантин, а в Трудовому кодексі планують встановити право працювати дистанційно на цей час, пенсіонери можуть скористатися онлайн-сервісами веб-порталу Пенсійного фонду України. Про те, які питання можна вирішити за допомогою онлайн-сервісів, повідомляє Пенсійний фонд. На веб-порталі Пенсійного фонду можна: подати заяву про призначення пенсії в "один дотик"; отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форма ОК-5\/ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплаченої заробітної плати, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, ін); перевірити відомості про трудову діяльність (Електронна трудова книжка); провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу Пенсійний калькулятор; подати Анкету застрахованої особи для внесення\/зміни\/ уточнення даних до Реєстру застрахованих осіб; подати звернення (пропозицію і т. д.); активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення\/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем і страховий стаж особи). Як повідомляли Українські Новини, у Пенсійному фонді України відзвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів. Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, кому підвищать виплати з 1 квітня.