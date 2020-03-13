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13 березня 2020, пʼятниця, 23:19 5
Суспільство 2020-03-14T00:15:02+02:00
Українські Новини
Інститут молекулярної біології невідкладно розробить 200 тис. експрес-тестів

Інститут молекулярної біології невідкладно розробить 200 тис. експрес-тестів

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Тестування, коронавірус в Україні, Експрес-тест
Коронавірус. Тест. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Коронавірус. Тест. Фото: Віталій Кличко/Facebook

Тим часом, як Україна закриває кордони через пандемію коронавіруса, а від коронавіруса українка померла в Житомирській області, Інститут молекулярної біології Національної академії наук має намір невідкладно розробити 200 тис. експрес-тестів для виявлення захворювання коронавірусом.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив в відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"найближчим часом всі інфекційні відділення в кожному регіоні будуть повністю забезпечені експрес-тестами для визначення ознак коронавіруса. Постановою Кабінету Міністрів України вже виділено 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту. У разі потреби буде виділено 500 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання інтенсивної терапії за прискореною процедурою. Невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН України буде вироблено 200 тис. експрес-тестів", - сказав Президент.

Також він зазначив, що держава з держрезервів передасть в регіони 10 мільйонів масок.

Крім того, для проведення тестування в регіонах України будуть використані пересувні лабораторії.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликав постачальників і магазини не спекулювати на цінах на продукти.

Україна закриє кордон для іноземців а також з 17 березня припинить авіасполучення з іншими країнами.

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