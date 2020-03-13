Зеленський заявив, що в аптеках будуть маски та експрес-тести, а на полицях - продукти

Президент Володимир Зеленський закликав постачальників і магазини не спекулювати на цінах на продукти.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях", - сказав Зеленський.

Лідер держави зазначив, що Кабінет Міністрів заборонив експорт засобів індивідуального противірусного захисту.

"Ми провели бесіду з виробниками, постачальниками і аптекарями. Існують речі, на яких можна заробляти - це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести і інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною", - підкреслив Президент.

Політик додав, що держава стимулюватиме виробництво засобів індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриє кордон для іноземців а також з 17 березня припинить авіасполучення з іншими країнами.

Крім цього, авіакомпанія МАУ припиняє з 11 березня перельоти в Італії де Європі зафіксованого найбільша спалах коронавіруса.

Також і українцям гарантують виплати за лікарняними у зв'язку з карантином в Україні.