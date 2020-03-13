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13 березня 2020, пʼятниця, 13:48 3
Зовнішня політика 2020-03-13T15:26:12+02:00
Українські Новини
На кордоні зі Словенією застрягла сотня українців

На кордоні зі Словенією застрягла сотня українців

Ярина Вацяк
Словенія, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

На кордоні зі Словенією застрягла сотня українців, які поверталися додому з Італії в той час, як Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проводить засідання, на якому розгляне питання закриття державного кордону і припинення авіаційного сполучення з низкою іноземних держав.

Про це йдеться в Telegram-каналі "CORONAVIRUS | КОРОНАВІРУС | ЕКСТРЕНО".

"На кордоні зі Словенією застрягла сотня українців. Вони поверталися додому з Італії, але словенські прикордонники прийняли рішення не пропускати їх через кордон через запровадження особливих заходів у зв'язку з пандемією", - йдеться в ньому.

Крім того, наголошується, що в українців можуть бути проблеми через строк придатності паспорту.

"У більшості з цих людей закінчується термін придатності біометричних паспортів, і вони ризикують бути депортованими і отримати заборону на в'їзд в країни ЄС", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні підтвердили ще 2 випадки зараження COVID-19. Інфекції виявили у жінки пенсійного віку з Житомирської області і у чоловіка з Черновцкой області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

13 березня в Житомирській області 71-річну жінку, у якої виявили коронавірус, підключили до апарату штучного дихання. COVID-19 у неї виявили після повернення з Польщі.

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