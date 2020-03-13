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13 березня 2020, пʼятниця, 14:06 5
Життя 2020-03-13T15:20:53+02:00
Українські Новини
Як почистити і захистити свій автомобіль від коронавіруса

Як почистити і захистити свій автомобіль від коронавіруса

Елизавета Кесельман
Машина, Очистка, автомобілі, Коронавірус
Автомобіль. Фото: pixabay
Автомобіль. Фото: pixabay

В той час, як ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавіруса, країни масово почали закривати свої кордони і вдаватися до застережних заходів. У зв'язку з чим, для захисту від зараження рекомендується часто користуватися антисептиком і уникати масового скупчення людей. Крім цього, в Автосвіті розповіли, як почистити свій автомобіль від коронавіруса.

Відзначається, що найбільш ефективною зброєю проти COVID-19 є мило (для сидінь і приладових панелей, звичайно). Воно не повинно бути антибактеріальним.

Практично будь-яке побутове мило підійде. Мило взаємодіє з вірусами майже так само, як і з маслами: воно руйнує їх.

Таким чином, проста мильна піна знищить всі віруси у вашому автомобілі, і мило навряд чи погіршить ваші внутрішні поверхні, як це може зробити більшість хімічних засобів.

Але мити поверхню машин необхідно також, як і ваші руки - 20 секунд. Ви не можете просто перемістити трохи мила і потім змити його. Мило потребує часу, щоб оточити і знищити вірус.

При чищенні рекомендують надіти рукавички одноразові. І обов'язково звернути особливу увагу на дверні ручки, рульове колесо, важіль перемикання передач, пряжки ременів безпеки та інші поверхні, до яких ви торкаєтеся найбільше. Однак не варто розбризкувати воду по всій інформаційно-розважальній системі або навіть на рульовому колесі.

У салоні автомобіля обов'язково протестуйте продукт в непомітному місці на випадок непередбаченої зміни кольору. І якщо у вас шкіряний салон, майте на увазі, що багато чистячих засобів можуть висушити шкіру. Після очищення і сушіння ви повинні зробити другий прохід по шкіряним поверхням за допомогою кондиціонера для шкіри, щоб уникнути тріщин.

Раніше ми розповіли про те, як приготувати безспиртовий антисептик, а також про те, як захиститися від коронавіруса.

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