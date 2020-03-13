Из-за коронавируса Латвия объявила карантин на месяц

В то время, как Словакия закрывает аэопорты и ограничивает железную дорогу, Латвия объявила карантин на месяц в школах в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщают Латвийские общественные СМИ.

В частности, с13 марта по 14 апреля в стране закрывают школы, а также отменяют кружки. Обучение будет осуществляться удаленно.

Детсады можно посещать только тем детям, родители которых могут дать письменное подтверждение, что ни они, ни члены их семей не были в "опасных" странах и не контактировали с вернувшимися оттуда людьми.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия, где собираются больше 200 человек.

"Всемирная организация здравоохранения констатировала, что остановить болезнь нельзя, но ее можно ограничить. Для этого нам по крайней мере на следующие четыре недели необходимо ограничить возможности людей собираться вместе", — сказал Кариньш.

Он подчеркнул, что цель этих мер — добиться более медленного распространения болезни

В то же время, для ограничения Covid-19 Латвия пока не будет закрывать свои границы.

Он сообщил, что на заседании Совета по кризисному управлению этот вопрос обсуждался.

"Даже если бы Латвия закрыла внешние границы, не было бы гарантии, что вирус не будет распространяться, так как неизвестно, сколько человек заболели", — сказал премьер.

Он также обратил внимание на то, что вопрос о закрытии границ имеет "экономическую сторону".

Как сообщали Українські Новини, в Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне.