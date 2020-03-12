Подготовка к эпидемии: как сделать бесспиртовой антисептик для рук в домашних условиях

Во время распространения в мире коронавирусной инфекции, которую даже ВОЗ объявила пандемией, актуальным становится пользоваться антисептиком для рук. А поскольку в аптеках благодаря ажиотажу покупателей, может появится дефицит, то антисептик можно сделать и своими руками.

Рецепт антисептика для рук в домашних условиях:

За основу можно взять отвар трав, календулы или ромашки, в количество 100 мл. К нему добавьте 50 мл алоэ вера. Хорошо перемешайте и добавьте масло чайного дерева. Также можно добавить эфирное масло лаванды. Также можно добавить жидкий витамин Е, который можно купить в аптеке.

Разлейте полученный раствор в несколько небольших емкостей, носите с собой и не забывайте регулярно пользоваться. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.

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