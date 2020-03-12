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12 марта 2020, четверг, 16:33 516
Общество 2020-03-12T17:02:11+02:00
Українські Новини
Подготовка к эпидемии: как сделать бесспиртовой антисептик для рук в домашних условиях

Подготовка к эпидемии: как сделать бесспиртовой антисептик для рук в домашних условиях

Ольга Фандорина
ВОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, рецепт антисептика
Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com
Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com

Во время распространения в мире коронавирусной инфекции, которую даже ВОЗ объявила пандемией, актуальным становится пользоваться антисептиком для рук. А поскольку в аптеках благодаря ажиотажу покупателей, может появится дефицит, то антисептик можно сделать и своими руками. 

Рецепт антисептика для рук в домашних условиях:

За основу можно взять отвар трав, календулы или ромашки, в количество 100 мл. К нему добавьте 50 мл алоэ вера. Хорошо перемешайте и добавьте масло чайного дерева. Также можно добавить эфирное масло лаванды. Также можно добавить жидкий витамин Е, который можно купить в аптеке. 

Разлейте полученный раствор в несколько небольших емкостей, носите с собой и не забывайте регулярно пользоваться. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.

Как сообщают Українські Новини, в Черновцах в аптеках закончились маски и исчезают антисептики.

А нужно всего лишь тщательно мыть руки и не паниковать: почему не стоит бояться коронавируса в Украине.

Сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

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