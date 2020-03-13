Шокін знову може стати генпрокурором, - адвокат

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду 16 березня розгляне позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про скасування наказу екс-Президента Петра Порошенка про звільнення його з посади генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомила адвокат Шокіна Олена Сапожнікова.

"16 березня Верховний Суд почне розгляд у відкритому режимі", - повідомила адвокат.

Позов поданий у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Цією обставиною Шокін вважає заяву колишнього держсекретаря США Джона Керрі про втручання при звільненні Шокіна.

В позові Шокін просить переглянути судове рішення Вищого адмінсуду від 2017 року.

Адвокат очікує, що в той же день, 16 березня, суд винесе рішення за позовом.

"Я сподіваюся, що суд прийме справедливе рішення", - заявила Сапожнікова.

Вона зазначила, що, враховуючи той факт, що генпрокурор Руслан Рябошапка звільнений, то в разі позитивного рішення Верховного Суду, Шокін може без проблем приступити до виконання обов'язків генпрокурора.

"Враховуючи ситуацію, Шокін може спокійно приступити до виконання обов'язків і стати генпрокурором", - зазначила адвокат.

При цьому Сапожнікова підкреслила, що Президент Володимир Зеленський може вирішити це питання без розгляду його судом, а саме вивчити документи, які свідчать про втручання в діяльність Шокіна з боку колишньої влади США, про яке також говорять світові ЗМІ та скасувати указ про його звільнення з посади як незаконний.

"Президент може заощадити час і вирішити питання. Вивчити документи і побачити, що мав місце тиск на Шокіна і що його звільнення було незаконним", - підкреслила Сапожнікова.

Вона впевнена, що в даному випадку українські політики повинні взяти на себе відповідальність і відновити справедливість.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР буде розбиратися, чому НАБУ розповсюдило конфіденційні дані про Шокіна.

СБУ закрила справу про замах на Шокіна.

Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про поновлення його на посаді генпрокурора.