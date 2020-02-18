Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про поновлення його на посаду генпрокурора

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про скасування наказу екс-Президента Петра Порошенка про звільнення його з посади генпрокурора.

Про це йдеться в копії позову, якої мають Українські Новини.

Позов надійшов до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду 14 лютого. У позові Шокін просить переглянути судове рішення Вищого адмінсуду від 2017 року за нововиявленими обставинами.

Цією обставиною Шокін вказує заяву екс-віце-президента США Джо Байдена про втручання у звільнення Шокіна.

Екс-генпрокурор просить Верховний Суд відкрити провадження за позовом до Порошенка і Верховній Раді.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.