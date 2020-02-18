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18 лютого 2020, вівторок, 13:35 3
Судова влада 2020-02-18T13:39:44+02:00
Українські Новини
Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про поновлення його на посаду генпрокурора

Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про поновлення його на посаду генпрокурора

Елизавета Кесельман
Генпрокуратура, Позов, Суд, Справа Байдена, Віктор Шокін

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про скасування наказу екс-Президента Петра Порошенка про звільнення його з посади генпрокурора.

Про це йдеться в копії позову, якої мають Українські Новини.

Позов надійшов до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду 14 лютого. У позові Шокін просить переглянути судове рішення Вищого адмінсуду від 2017 року за нововиявленими обставинами.

Цією обставиною Шокін вказує заяву екс-віце-президента США Джо Байдена про втручання у звільнення Шокіна.

Екс-генпрокурор просить Верховний Суд відкрити провадження за позовом до Порошенка і Верховній Раді.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.

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