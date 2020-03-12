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12 березня 2020, четвер, 17:28 6
Політика 2020-03-12T19:00:03+02:00
Українські Новини
ДБР буде розбиратися, чому НАБУ розповсюдило конфіденційні дані про Шокине

ДБР буде розбиратися, чому НАБУ розповсюдило конфіденційні дані про Шокине

Кира Молчанова
ГБР, Кримінальне провадження, Віктор Шокін, Замах на Шокіна
Віктор Шокін
Віктор Шокін

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо розголошення співробітниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) конфіденційних даних про колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, який фігурував у нещодавно закритому кримінальному провадженні.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, ДБР розслідує справу про вчинення співробітниками Національного антикорупційного бюро кримінального злочину, а саме розголошення даних досудового розслідування, які становлять конфіденційну інформацію про Шокіна, в тому числі помилкового характеру, при відсутності передбачених для цього законом підстав, шляхом передачі посольства іноземної держави, з метою чинення тиску на нього.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу.

При цьому в рамках розслідування справи ДБР відмовилося визнати Шокіна потерпілим, однак його захист звернулася в суд з проханням скасувати постанову про відмову визнати його потерпілим.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

Також раніше Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден.

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