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13 березня 2020, пʼятниця, 12:37 8
Судова влада 2020-03-13T12:59:43+02:00
Українські Новини
Суд викликає Януковича на засідання 23 березня

Суд викликає Януковича на засідання 23 березня

Елизавета Кесельман
Суд, Янукович, Суд над Януковичем, Віктор Янукович
Віктор Янукович. Скріншот: ТАСС
Віктор Янукович. Скріншот: ТАСС

Колишнього президента Віктора Януковича, у якого в лютому народився син, Київський апеляційний суд викликає на засідання на 11:00 23 березня.

Про це йдеться у судовій повістці, опублікованій у п'ятницю в офіційній урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

Янукович викликається в суд в якості обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції - Оболонського районного суду Києва по справі про державну зраду.

В порядку перераховуються поважні причини для неявки в суд і нагадується про обов'язкове попереднє попередження у разі неможливості з'явитися на засідання.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд залишив у силі арешт майнових прав на 22 млн гривень особи з оточення Януковича.

Крім того, рада ЄС вирішив продовжити санкції для 10 українців з оточення Януковича.

Раніше посли Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького. Тим часом Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму.

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