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14 февраля 2020, пятница, 18:42 1231
Общество 2020-02-14T18:51:03+02:00
Українські Новини
Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ

Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ

Валерия Драгомирова
Григорий, Любовь Полежай, Сын, Виктор Янукович
Любовь Полежай и Виктор Янукович, фото: futureway.org.ua
Любовь Полежай и Виктор Янукович, фото: futureway.org.ua

Бывший беглый президент Виктор Янукович снова стал отцом. В свои 69 лет у него есть сын, которому почти два года. Сына Григория родила его сожительница Любовь Полежай. Об этом в своем Telegram написала журналист Соня Кошкина.

"И о любви. Виктора Федоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

Виктору Януковичу на сегодняшний момент 69 лет, его избраннице Любовь Полежай - 45 лет. Они проживают в курортном поселке в Сочи. Ранее, когда Янукович был женат, Полежай работала в его семье кухаркой. Именно с ней он сбежал в Россию в 2014 году.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году сын бывшего президента Виктор Викторович Янукович утонул в озере Байкал

Микроавтобус "Volkswagen" провалился под лед. В салоне микроавтобуса находилось 6 человек, из которых покинуть тонущую машину смогли все, кроме водителя, пристегнутого ремнем безопасности. 

Позже информацию о смерти Януковича-младшего подтвердил депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич.

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