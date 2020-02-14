Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ

Бывший беглый президент Виктор Янукович снова стал отцом. В свои 69 лет у него есть сын, которому почти два года. Сына Григория родила его сожительница Любовь Полежай. Об этом в своем Telegram написала журналист Соня Кошкина.

"И о любви. Виктора Федоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.



Виктору Януковичу на сегодняшний момент 69 лет, его избраннице Любовь Полежай - 45 лет. Они проживают в курортном поселке в Сочи. Ранее, когда Янукович был женат, Полежай работала в его семье кухаркой. Именно с ней он сбежал в Россию в 2014 году.



Как сообщали Українські Новини, в 2015 году сын бывшего президента Виктор Викторович Янукович утонул в озере Байкал.



Микроавтобус "Volkswagen" провалился под лед. В салоне микроавтобуса находилось 6 человек, из которых покинуть тонущую машину смогли все, кроме водителя, пристегнутого ремнем безопасности.



Позже информацию о смерти Януковича-младшего подтвердил депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич.



