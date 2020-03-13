РНБО розгляне в п'ятницю закриття кордонів і авіасполучення з низкою країн, - Зеленський

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе в п'ятницю засідання, на якому розгляне питання закриття державного кордону і припинення авіаційного сполучення з низкою іноземних держав, а також питання забезпечення аптек і лікарень необхідними засобами для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на виїзному засіданні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Після засідання уряду відбудеться засідання РНБО, де буде обговорено та впроваджено план заходів з боку держави з питання коронавіруса. Ми обговоримо питання закриття кордонів і питання авіасполучення з низкою країн. Далі буде обговорено питання забезпечення необхідними засобами лікарень та аптек - мова йде і про маски, і про експрес-тести", - сказав він.

Зеленський додав, що є речі, на яких можна заробляти, - це війна і здоров'я людей.

"Зараз в аптеках ціна деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тис. гривень. У нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекулятивних цін", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, які контактували з жінкою з коронавірусом.

12 березня в Україні підтвердили ще 2 випадки зараження COVID-19.

Також три іноземці, які прилетіли рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з Мілана до Києва, були доставлені в Олександрівську лікарню для перевірки на наявність або відсутність коронавирусной інфекції, при цьому лабораторними дослідженнями коронавірусну інфекцію у них не виявлено.