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  • Румунія буде відправляти на семиденний карантин всіх прибулих на територію країни
13 березня 2020, пʼятниця, 10:42 21
Світ 2020-03-13T13:15:03+02:00
Українські Новини
Румунія буде відправляти на семиденний карантин всіх прибулих на територію країни

Румунія буде відправляти на семиденний карантин всіх прибулих на територію країни

Елизавета Кесельман
Кордон, Румунія, Коронавірус, Коронавірус в Румунії
Коронавірус. Скріншот відео CNN
Коронавірус. Скріншот відео CNN

В той час, як Україна вирішує, чи закривати кордони від коронавірусу, Румунія ввела додаткові режимні заходи на кордоні у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це зазначається у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Наголошується, що Румунія умовно розділила території країн Європи на зони ризику. При в'їзді в країну із зони ризику, людей будуть направляти представників Міністерства охорони здоров'я Румунії для перевірки в карантині протягом 7 днів, а в разі відмови, людей не будуть пропускати на територію Румунії і повертати назад.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні були зареєстровані два нових випадки захворювання коронавірусом: у жінки з Житомирської області і у чоловіка з Чернівецької області. 3 березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавирусної інфекції в Чернівецькій області.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що щеплені від кору громадяни майже не хворіють коронавірусом.

Латвія закрила всі школи на місячний карантин.

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