Сегодня СНБО решит, закрывать ли границы Украины из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны 13 марта проведет заседание, на котором будут рассмотрены дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в окружении президента Владимира Зеленского.

"На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать", - сообзает издание.

СНБО обсудит, какие еще меры можно принять для предотвращения роста эпидемии Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Украине были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом: у женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. 3 марта в Украине был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекцией в Черновицкой области.

Также три иностранца, прилетевшие рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Милана в Киев, были доставлены в Александровскую больницу для проверки на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, при этом лабораторными исследованиями коронавирусную инфекцию у них не выявлено.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что привитые от кори граждане почти не болеют коронавирусом.

Также глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.