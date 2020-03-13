Сегодня СНБО решит, закрывать ли границы Украины из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны 13 марта проведет заседание, на котором будут рассмотрены дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в окружении президента Владимира Зеленского. "На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать", - сообзает издание. СНБО обсудит, какие еще меры можно принять для предотвращения роста эпидемии Covid-19. Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Украине были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом: у женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. 3 марта в Украине был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекцией в Черновицкой области. Также три иностранца, прилетевшие рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Милана в Киев, были доставлены в Александровскую больницу для проверки на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, при этом лабораторными исследованиями коронавирусную инфекцию у них не выявлено. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что привитые от кори граждане почти не болеют коронавирусом. Также глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.