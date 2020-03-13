Хвора на коронавірус жінка після повернення з Польщі відвідала Львів і церкву

В Житомирські області 71-річна жінка, в якої виявили коронавірус, нещодавно повернулася з Польщі, а також відвідала родичів у Львові та сходила до церкви 8 березня.

Про це повідомив під час термінового брифінгу в Житомирській облдержадміністрації голова ОДА Віталій Бунечко.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, жінка повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Зараз 71-річна пенсіонерка терміново госпіталізована і ізольована.

Начальник управління охорони здоров'я ОДА Микола Суслик повідомив, що жінка перебуває на лікуванні, стан середньої тяжкості. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення - запалення легенів. Проводиться необхідне симптоматичне лікування.

За станом здоров'я всіх контактних осіб з жінкою стежать медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації у себе вдома.

Також директор державної установи "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Зіновій Парамонов зазначив, що епідеміологів найбільше турбує те, що хвора жінка відвідала церкву, повідомляє "Житомир.інфо".

"8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як літні люди йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять всі присутні. Це нас хвилює", - заявив він.

Парамонов повідомив, що зараз йде робота зі священиками, щоб виявити людей, які в цей день перебували в храмі. Правда він не уточнив, у якому саме місті інфікована жінка ходила в церкву.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, які контактували з жінкою з коронавірусом, 2 - кияни.

12 березня в Україні підтвердили ще 2 випадки зараження COVID-19.

Тим часом станом на ранок п'ятниці 13 березня у світі кількість інфікованих коронавірусом зросла на 7 733 до 131 851 людей.