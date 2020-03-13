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  • НБУ намагається стримати курс гривні. В четвер продав на міжбанку $220 млн
13 березня 2020, пʼятниця, 09:23 4
Економіка 2020-03-13T09:45:06+02:00
Українські Новини
НБУ намагається стримати курс гривні. В четвер продав на міжбанку $220 млн

НБУ намагається стримати курс гривні. В четвер продав на міжбанку $220 млн

Ярина Вацяк
НБУ, Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Міжбанк, стримування курсу
Нацбанк
Нацбанк

Національний банк продав для стримування девальвації в четвер, 12 березня на міжбанківському валютному ринку 220 млн доларів. У той же час Нацбанк знову знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 березня, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань, викликаних погіршенням настроїв учасників ринку через поширення коронавірусу. Всього з цією метою було продано понад 220 млн доларів", - йдеться в ньому.

На відкритті міжбанківського валютного ринку Національний банк провів аукціон з продажу іноземної валюти.

Попри оголошений обсяг аукціону на загальну суму в 200 млн доларів загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив лише 86,4 млн доларів, з яких були задоволені заявки на 75,9 млн доларів.

Середньозважений курс за результатами аукціону становив 25,81 гривень за долар.

У подальшому Національний банк продовжував задовольняти надлишковий попит на валюту і продав ще майже 150 млн доларів.

Це підтримало котирування на ринку на рівні 25,8-26,0 UAH/USD.

Таким чином, Національний банк не змінював загальний тренд, який формував ринок, а тільки згладжував надмірні коливання.

Наголошується, що вплив психологічного фактору на валютному ринку зараз є ключовим.

Попит на валюту в основному формується з боку населення і вітчизняних компаній-імпортерів.

Водночас експортери зменшили продаж своїх надходжень, але така ситуація не є відображенням фундаментальних трендів в економіці, адже український експорт продовжує зростати, а ціни на імпортні енергоносії знижуються.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ 11 березня продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза.

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