За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. Дані на п'ятницю 13 березня

Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, за добу від коронавірусу померли 326 осіб, таким чином кількість загиблих збільшилася до 4 948 осіб.

Дані про коронавірус на п'ятницю 13

Водночас кількість людей, які одужали досягла 69 847 випадків.

Після Китаю на другому і третьому місці за кількістю інфікованих перебувають Італія та Іран. В Італії кількість заражених за добу збільшилася на 2 651 людей, всього в країні зафіксовано 15 113 випадків захворювання. Загинули всього 1 016 осіб, з них 189 за добу.

В Ірані за добу 958 нових випадків зараження коронавірусом, всього 10 075, загинули 429 людини (за добу 75).

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