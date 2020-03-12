Що робити, якщо запідозрили у себе коронавірус

Симптоми коронавірусу

лихоманка (підвищення температури тіла вище 37 ° C один з ознак лихоманки) фіксували у 87,9% випадків;

сухий кашель - 67,7%

втома - 38,1%

вологий кашель - 33,4%

утруднене дихання - 18,6%

біль в горлі - 13,9%

головний біль - 13,6%

біль в м'язах - 14,8%

озноб - 11,4%

нудота і блювота - 5%

закладеність носа - 4,8%

діарея - 3,7%

кровохаркання - 0,9%

почервоніння і запалення очей - 0,8%

Що робити, якщо з'явилися симптоми, схожі на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я радить спочатку звертатися до свого сімейного лікаря.

Це не обов'язково повинен бути особистий візит, ви можете зателефонувати або написати повідомлення в месенджері.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то слід звертатися на "гарячу лінію" НСЗУ, де вас направлять і порадять, що робити.

Телефонуйте 1677.

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