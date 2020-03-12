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12 березня 2020, четвер, 22:01 52
Суспільство 2020-03-12T22:30:02+02:00
Українські Новини
Що робити, якщо запідозрили у себе коронавірус

Що робити, якщо запідозрили у себе коронавірус

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Симптоми коронавірусу
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

На початку березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. Станом на 12 березня в країні підтвердили ще два випадки захворювання. Найбільш поширеними симптомами COVID-19 є лихоманка, сухий кашель і відчуття втоми, пише УП з посиланням на ВООЗ.

Симптоми коронавірусу

  • лихоманка (підвищення температури тіла вище 37 ° C один з ознак лихоманки) фіксували у 87,9% випадків;
  • сухий кашель - 67,7%
  • втома - 38,1%
  • вологий кашель - 33,4%
  • утруднене дихання - 18,6%
  • біль в горлі - 13,9%
  • головний біль - 13,6%
  • біль в м'язах - 14,8%
  • озноб - 11,4%
  • нудота і блювота - 5%
  • закладеність носа - 4,8%
  • діарея - 3,7%
  • кровохаркання - 0,9%
  • почервоніння і запалення очей - 0,8%

Що робити, якщо з'явилися симптоми, схожі на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я радить спочатку звертатися до свого сімейного лікаря.

Це не обов'язково повинен бути особистий візит, ви можете зателефонувати або написати повідомлення в месенджері.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то слід звертатися на "гарячу лінію" НСЗУ, де вас направлять і порадять, що робити.

Телефонуйте 1677.

Раніше Українські Новини писали, чи діє коронавірус на дітей і чи передається від вагітних до дітей.

Тим часом українці купують в два рази більше продуктів і в півтора рази - ліків.

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