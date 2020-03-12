Що робити, якщо запідозрили у себе коронавірус

На початку березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. Станом на 12 березня в країні підтвердили ще два випадки захворювання. Найбільш поширеними симптомами COVID-19 є лихоманка, сухий кашель і відчуття втоми, пише УП з посиланням на ВООЗ. Симптоми коронавірусу лихоманка (підвищення температури тіла вище 37 ° C один з ознак лихоманки) фіксували у 87,9% випадків; сухий кашель - 67,7% втома - 38,1% вологий кашель - 33,4% утруднене дихання - 18,6% біль в горлі - 13,9% головний біль - 13,6% біль в м'язах - 14,8% озноб - 11,4% нудота і блювота - 5% закладеність носа - 4,8% діарея - 3,7% кровохаркання - 0,9% почервоніння і запалення очей - 0,8% Що робити, якщо з'явилися симптоми, схожі на коронавірус Міністерство охорони здоров'я радить спочатку звертатися до свого сімейного лікаря. Це не обов'язково повинен бути особистий візит, ви можете зателефонувати або написати повідомлення в месенджері. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то слід звертатися на "гарячу лінію" НСЗУ, де вас направлять і порадять, що робити. Телефонуйте 1677. Раніше Українські Новини писали, чи діє коронавірус на дітей і чи передається від вагітних до дітей. Тим часом українці купують в два рази більше продуктів і в півтора рази - ліків.