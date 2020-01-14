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14 января 2020, вторник, 16:45 61
Верховная Рада и партии 2020-01-14T16:50:21+02:00
Українські Новини
Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина

Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина

Таня Войтюк
Ирина Венедиктова, Партия
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, которая раскрыла подробности работы ГБР при Трубе, и назначила депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина председателем комитета парламента по вопросам правовой политики.

За принятие проекта постановления №2731 проголосовали 340 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Венедиктова занимала должность председателя комитета Рады по вопросам правовой политики.

На досрочных выборах парламента была 3-м номером в списке партии "Слуга народа".

Она юрист, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Доктор юридических наук, профессор.

За принятие проекта постановления №2732 проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее 46-летний Костин занимал должность заместителя председателя правового комитета. Прошел в парламент 108-м номером по списку "Слуги народа". На момент избрания парламентарием входил в совет адвокатов Одесской области и проживал в Одессе.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

"Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Андрея Костина для назначения на должность председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики вместо Венедиктовой.

Больше новостей о: Ирина Венедиктова Партия "Слуга народа" Андрей Костин Рада

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