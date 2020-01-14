Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, которая раскрыла подробности работы ГБР при Трубе, и назначила депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина председателем комитета парламента по вопросам правовой политики.

За принятие проекта постановления №2731 проголосовали 340 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Венедиктова занимала должность председателя комитета Рады по вопросам правовой политики.

На досрочных выборах парламента была 3-м номером в списке партии "Слуга народа".

Она юрист, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Доктор юридических наук, профессор.

За принятие проекта постановления №2732 проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее 46-летний Костин занимал должность заместителя председателя правового комитета. Прошел в парламент 108-м номером по списку "Слуги народа". На момент избрания парламентарием входил в совет адвокатов Одесской области и проживал в Одессе.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

"Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Андрея Костина для назначения на должность председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики вместо Венедиктовой.