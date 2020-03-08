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08 марта 2020, воскресенье, 14:24 78
Судебная власть 2020-03-08T14:25:02+02:00
Українські Новини
Венедиктова подала в суд на "Украинскую правду" и Центра противодействия коррупции

Венедиктова подала в суд на "Украинскую правду" и Центра противодействия коррупции

Ольга Фандорина
Украинская правда, иск в суд, Центр противодействия коррупции, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск в суд против издания "Украинская правда" и Центра противодействия коррупции о защите чести и достоинства.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Несмотря на то, что после откровенной лжи и чисто личностных нападений (ну не нравлюсь я им), я не читаю ни "правду", ни карманного "антикоррупционера", дела надо доводить до конца. У нас судебные процессы не быстрые, но путь осилит идущий", - написала она.

Она добавила, что преследует социальную цель - показать, что вранье должно стать экономически невыгодным, и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества над властью.

"Честь и достоинство - это базовые принципы. Собственная позиция и непродажность. Работа и уплата налогов. И нравственный стержень, чтобы четко знать, что ты отдаешь государству и за что, ты у него должен спрашивать и требовать", - добавила Венедиктова.

По ее словам, сумма иска - 150 тыс. гривен - поровну от каждого ответчика.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой.

Тем временем СБУ и Генпрокуратура подозревают руководительницу киевского ГАСКа Оксану Попович в махинациях.

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