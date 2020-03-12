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12 березня 2020, четвер, 19:53 10
Економіка 2020-03-12T21:15:03+02:00
Українські Новини
На українських заправках бензин і дизпаливо подешевшали

На українських заправках бензин і дизпаливо подешевшали

Ярина Вацяк
АЗС, заправки, ціни на дизпаливо, ціни на бензин, ціни на автогаз, ціни на пальне
Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

Середні ціни на паливо на АЗС Україні знизилися в той час, як офіційний курс гривні продовжує стрімко падати.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", які наводить Мінфін.

Так, середні ціни на бензин А-95 преміум подешевшав на 0,1% до 27,59 грн/л, а А-95 - на 0,076% до 26,42 27,59 грн/л.

Крім того, вартість бензину А-92 знизилася на 0,079% до 25,41 грн/л.

Дизельне паливо на АЗС України також подешевшало на 0,155% до 25,81 грн/л.

Водночас автомобільне газове паливо не змінилося в ціні і становить 10,95 грн/л.

Так, з початку динаміка цін на паливо в Україні свідчить про падіння вартості.

Динаміка цін на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України. Інфографіка: МінфінДинаміка цін на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України. Інфографіка: Мінфін

Динаміка цін авто газ автомобільний. Інфографіка: МінфінДинаміка цін авто газ автомобільний. Інфографіка: Мінфін

Як повідомляли Українські Новини, експерт у сфері енергетики Леонід Косянчук прогнозує, що якщо бензин і подешевшає, то тільки в липні.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу будучи набагато міцнішою, ніж це було під час кризи в 2008 році, а також заявив, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.

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