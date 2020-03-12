На українських заправках бензин і дизпаливо подешевшали

Середні ціни на паливо на АЗС Україні знизилися в той час, як офіційний курс гривні продовжує стрімко падати.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", які наводить Мінфін.

Так, середні ціни на бензин А-95 преміум подешевшав на 0,1% до 27,59 грн/л, а А-95 - на 0,076% до 26,42 27,59 грн/л.

Крім того, вартість бензину А-92 знизилася на 0,079% до 25,41 грн/л.

Дизельне паливо на АЗС України також подешевшало на 0,155% до 25,81 грн/л.

Водночас автомобільне газове паливо не змінилося в ціні і становить 10,95 грн/л.

Так, з початку динаміка цін на паливо в Україні свідчить про падіння вартості.

Динаміка цін на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України. Інфографіка: Мінфін

Динаміка цін авто газ автомобільний. Інфографіка: Мінфін

Як повідомляли Українські Новини, експерт у сфері енергетики Леонід Косянчук прогнозує, що якщо бензин і подешевшає, то тільки в липні.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу будучи набагато міцнішою, ніж це було під час кризи в 2008 році, а також заявив, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.