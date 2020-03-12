Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 32 коп. у четвер знизився на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,79-25,82 UAH/USD, потім котирування звузилися до 25,82-25,86 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,01-26,04 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 9,56% з 23,74 UAH/USD до 26,01 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



12 березня курс долара в обмінниках злетів на 80 копійок. Середній курс купівлі євро підвищився на 47,85 коп. до 28,9045 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 80,19 коп. до 30,1148 UAH/EUR.



Крім того, у НБУ розповіли, як буде працювати банківська система під час карантину.



Тим часом НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти.