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12 березня 2020, четвер, 17:22 20
Фінанси 2020-03-12T19:30:03+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

Валерия Драгомирова
курс долара, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гривні
Гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 32 коп. у четвер знизився на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,79-25,82 UAH/USD, потім котирування звузилися до 25,82-25,86 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,01-26,04 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 9,56% з 23,74 UAH/USD до 26,01 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

12 березня курс долара в обмінниках злетів на 80 копійок. Середній курс купівлі євро підвищився на 47,85 коп. до 28,9045 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 80,19 коп. до 30,1148 UAH/EUR.

Крім того, у НБУ розповіли, як буде працювати банківська система під час карантину.

Тим часом НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти.

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