Гривна на межбанке рухнула еще ниже

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 43 коп., в среду снизился на 32 коп. до 25,72 UAH/USD в то время, как Национальный банк продал 250 млн долларов на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса, а экономисты спрогнозировали курс гривны на 2020.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,52-25,55 UAH/USD, затем котировки выросли до 25,67-25,69 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,72-25,75 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 8,34% с 23,74 UAH/USD до 25,72 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

После праздников Национальный банк также понизил официальный курс гривны на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.