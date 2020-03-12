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12 березня 2020, четвер, 13:11 27
Економіка 2020-03-12T13:24:10+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню: курс нацвалюти на п'ятницю

НБУ обвалив гривню: курс нацвалюти на п'ятницю

Анна Рудык
НБУ, Курс валют, Курс НБУ, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк, який розповів, як буде працювати банківська система під час карантину, знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 12 березня, на 29,26 коп. до 25,5801 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 11 березня, підвищився на 9 копійок до 3,18 гривень за 10 рублів.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 березня на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Крім того, НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищах.

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