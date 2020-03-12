Курс рубля вырос. Почем продают валюту в обменниках Киева

В четверг, 12 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 11 марта, повысился на 9 копеек до 3,18 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 3,76 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 12 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,18 3,76 Максимальный 3,56 5,00 Минимальный 2,30 3,53

Как сообщали Українькі Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 марта на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс покупки – повысился на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Тем временем, НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты.