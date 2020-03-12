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12 марта 2020, четверг, 11:35 491
Финансы 2020-03-12T11:38:21+02:00
Українські Новини
Курс рубля вырос. Почем продают валюту в обменниках Киева

Курс рубля вырос. Почем продают валюту в обменниках Киева

Надежда Комендантова
Рубли, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В четверг, 12 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 11 марта, повысился на 9 копеек до 3,18 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 3,76 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 12 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,18 3,76
Максимальный 3,56 5,00
Минимальный 2,30 3,53

Как сообщали Українькі Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 марта на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс покупки – повысился на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Тем временем, НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты.

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