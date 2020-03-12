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12 марта 2020, четверг, 11:08 799
Финансы 2020-03-12T11:18:32+02:00
Українські Новини
НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

Елена Новикова
НБУ, Гривны, дезинфекция, банкноты, дистанционный банкинг
Гривны. Деньги. Фото: pixabay
Гривны. Деньги. Фото: pixabay

В то время, как в мире количество инфицированных коронавирусом выросло до 124 118 человек, Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков", - говорится в нем.

При этом НБУ призвал пользоваться услугами дистанционного банкинга.

В то же время банковская система будет работать в обычном режиме.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса Covid-19.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве студентов и школьников переведут на дистанционное обучение. Также решено перенести пробное ВНО до окончания ограничительных мер.

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