Рябошапка отримав надбавки, премії та доплати на 65 тис. гривень у лютому

Заробітна плата ексгенпрокурора Руслана Рябошапки за лютий склала 159 197 гривень, в той час, як у січні він заробив 180 672 гривні. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

При цьому оклад Рябошапки склав 93 648 гривень.

У порівнянні з січнем оклад генпрокурора не змінився.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Відповідь на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, 5 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу, а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання нардепів.

Верховна Рада висловила недовіру Рябошапці. За проект постанови №3154 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226. Висловлення недовіри генеральному прокуророві тягне за собою його відставку.

Раніше Кабінет Міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. гривень до 93 648 гривень. При цьому, оклад першого заступника генпрокурора встановлений на рівні 89 326 гривень, заступника - 86 445 гривень.