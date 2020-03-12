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12 березня 2020, четвер, 12:32 12 Документ
Силові структури 2020-03-12T14:15:03+02:00
Українські Новини
Рябошапка отримав надбавки, премії та доплати на 65 тис. гривень у лютому

Рябошапка отримав надбавки, премії та доплати на 65 тис. гривень у лютому

Елена Новикова
Руслан Рябошапка, зарплати чиновників, Генеральний прокурор України, Зарплати за лютий
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Заробітна плата ексгенпрокурора Руслана Рябошапки за лютий склала 159 197 гривень, в той час, як у січні він заробив 180 672 гривні. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

При цьому оклад Рябошапки склав 93 648 гривень.

У порівнянні з січнем оклад генпрокурора не змінився.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Відповідь на запит Українських Новин.Відповідь на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату генпрокурора.Відповідь на запит Українських Новин про зарплату генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, 5 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу, а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання нардепів.

Верховна Рада висловила недовіру Рябошапці. За проект постанови №3154 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226. Висловлення недовіри генеральному прокуророві тягне за собою його відставку.

Раніше Кабінет Міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. гривень до 93 648 гривень. При цьому, оклад першого заступника генпрокурора встановлений на рівні 89 326 гривень, заступника - 86 445 гривень.

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