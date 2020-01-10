Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза

Кабинет министров повысил оклад генерального прокурора с 37 тыс. гривен до 93 648 гривен.

Об этом говорится в постановлении правительства от 11 декабря №1155, передают Українськi Новини.

При этом, оклад первого замгенпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя - 86 445 гривен.

Оклад начальника департамента установлен на уровне 40 тыс. гривен, начальника управления - 38,6 тыс. гривен, начальника отдела - 36,8 тыс. гривен.

Оклад прокурора Офиса Генеральной прокуратуры согласно постановлению составляет 28,8 тыс. гривен.

Также Кабмин повысил оклады руководителей областных и окружных прокуратур.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе генпрокурора подтвердили назначение Чумака на должность заместителя Рябошапки.

Также Офис генерального прокурора начал работу в четверг, 2 января. Приказом от 23 декабря Рябошапка обозначил 2 января днем начала работы Офиса генпрокурора.

А 19 сентября, Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.