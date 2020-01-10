подписаться на рассылку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 января 2020, пятница, 12:10 5497
Кабмин 2020-01-10T12:30:02+02:00
Українські Новини
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза

Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза

Анна Рудык
Генпрокурор, Офис Генпрокурора, Руслан Рябошапка
Кабмин
Кабмин

Кабинет министров повысил оклад генерального прокурора с 37 тыс. гривен до 93 648 гривен.

Об этом говорится в постановлении правительства от 11 декабря №1155, передают Українськi Новини.

При этом, оклад первого замгенпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя - 86 445 гривен.

Оклад начальника департамента установлен на уровне 40 тыс. гривен, начальника управления - 38,6 тыс. гривен, начальника отдела - 36,8 тыс. гривен.

Оклад прокурора Офиса Генеральной прокуратуры согласно постановлению составляет 28,8 тыс. гривен.

Также Кабмин повысил оклады руководителей областных и окружных прокуратур.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе генпрокурора подтвердили назначение Чумака на должность заместителя Рябошапки.

Также Офис генерального прокурора начал работу в четверг, 2 января. Приказом от 23 декабря Рябошапка обозначил 2 января днем начала работы Офиса генпрокурора. 

А 19 сентября, Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Больше новостей о: Генпрокурор Офис Генпрокурора Руслан Рябошапка

Новости
Расследование крушения самолета МАУ займет больше года 12:18
Стали известны крупнейшие получатели НДС в декабре 12:13
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat 11:50
ДТП на Харьковской площади в Киеве. Фото: Информатор
В Киеве Lexus влетел в автобус, госпитализирована семейная пара с ребенком 11:50
больше новостей
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Украинцам снизят тарифы на отопление: сколько придется платить в январе 05:55
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на пятницу 21:00 Карта
больше новостей
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой 21:21
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok