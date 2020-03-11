Курс рубля продолжает снижаться. Почем валюта в обменниках Киева

В то время, как доллар и евро продолжают расти в обменниках Киева, в среду, 11 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в вторник, 10 марта, снизился на 17 копеек до 3,09 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 3,74 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 11 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,09 3,74 Максимальный 3,56 5,00 Минимальный 2,30 3,53



Как сообщали Українські Новини, в России из-за коронавируса обвалились биржи и курс рубля. Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).



К 10:01 индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года;



10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны.



Тем временем, что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине.

По словам политолога, слишком укрепившаяся гривня – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта.







