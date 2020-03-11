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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 11:05 134
Экономика 2020-03-11T11:06:52+02:00
Українські Новини
Курс рубля продолжает снижаться. Почем валюта в обменниках Киева

Курс рубля продолжает снижаться. Почем валюта в обменниках Киева

Валерия Драгомирова
Рубль, Обменники, курс рубля, Киевские обменники
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В то время, как доллар и евро продолжают расти в обменниках Киева, в среду, 11 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в вторник, 10 марта, снизился на 17 копеек до 3,09 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 3,74 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 11 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,09 3,74
Максимальный 3,56 5,00
Минимальный 2,30 3,53


Как сообщали Українські Новини, в России из-за коронавируса обвалились биржи и курс рубля. Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года;

10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны

Тем временем, что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине.

По словам политолога, слишком укрепившаяся гривня – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта.




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