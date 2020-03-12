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12 березня 2020, четвер, 11:18 4
Фінанси 2020-03-12T11:18:15+02:00
Українські Новини
НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі

НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі

Елена Новикова
НБУ, гривні, дезінфекція, дистанційний банкінг
Гривні. Гроші. Фото: pixabay
Гривні. Гроші. Фото: pixabay

В той час, як у світі до 124 118 осіб зросла кількість інфікованих коронавірусом, НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховище. Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

"В цілому ми радимо всім громадянам слідувати рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я і якомога рідше відвідувати громадські місця, в тому числі й відділення банків", - йдеться в ньому.

При цьому НБУ закликав користуватися послугами дистанційного банкінгу.

В той же час банківська система буде працювати в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Київська міська державна адміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавірусу Covid-19.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві студентів і школярів переведуть на дистанційне навчання. Також вирішено перенести пробне ЗНО до закінчення обмежувальних заходів.

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