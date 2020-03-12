Київський зоопарк не планує припиняти роботу через карантин, запроваджений місцевими органами влади, щоб попередити поширення коронавірусу. Про це Українським Новинам повідомила адміністратор зоопарку. "Ми не закриваємося, у нас просто закриваються зимові приміщення", - сказала вона. Адміністратор повідомила, що більшість тварин знаходиться на вулиці і тому зоопарк не збирається закриватися. "Потеплішало, ось навіть слон вийшов назовні", - сказала вона. Наголошується, що на даний момент адміністрація зоопарку вирішує питання зниження ціни на вхідні квитки. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня. Київська міська державна адміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавіруса. Також Міністерство освіти і науки відзначає, що карантин триватиме 3 тижні - з 12 березня по 3 квітня 2020 року, однак терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосили коронавірус COVID19 пандемією.