Київський зоопарк не планує припиняти роботу через карантин

Київський зоопарк не планує припиняти роботу через карантин, запроваджений місцевими органами влади, щоб попередити поширення коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомила адміністратор зоопарку.

"Ми не закриваємося, у нас просто закриваються зимові приміщення", - сказала вона.

Адміністратор повідомила, що більшість тварин знаходиться на вулиці і тому зоопарк не збирається закриватися.

"Потеплішало, ось навіть слон вийшов назовні", - сказала вона.

Наголошується, що на даний момент адміністрація зоопарку вирішує питання зниження ціни на вхідні квитки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Київська міська державна адміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавіруса.

Також Міністерство освіти і науки відзначає, що карантин триватиме 3 тижні - з 12 березня по 3 квітня 2020 року, однак терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосили коронавірус COVID19 пандемією.