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12 березня 2020, четвер, 10:45 8
Суспільство 2020-03-12T10:48:58+02:00
Українські Новини
Київський зоопарк не планує припиняти роботу через карантин

Київський зоопарк не планує припиняти роботу через карантин

Елизавета Драбкина
Карантин, київський зоопарк, Коронавірус
Київський зоопарк Фото: 112
Київський зоопарк Фото: 112

Київський зоопарк не планує припиняти роботу через карантин, запроваджений місцевими органами влади, щоб попередити поширення коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомила адміністратор зоопарку.

"Ми не закриваємося, у нас просто закриваються зимові приміщення", - сказала вона.

Адміністратор повідомила, що більшість тварин знаходиться на вулиці і тому зоопарк не збирається закриватися.

"Потеплішало, ось навіть слон вийшов назовні", - сказала вона.

Наголошується, що на даний момент адміністрація зоопарку вирішує питання зниження ціни на вхідні квитки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Київська міська державна адміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавіруса.

Також Міністерство освіти і науки відзначає, що карантин триватиме 3 тижні - з 12 березня по 3 квітня 2020 року, однак терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосили коронавірус COVID19 пандемією.

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