Курс долара в обмінниках злетів на 80 копійок

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 березня на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 47,85 коп. до 28,9045 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 80,19 коп. до 30,1148 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,7430 26,6527 28,9045 30,1148 3,16 3,80 Максимальний 26,0000 27,0000 29,4000 30,8000 3,55 5,00 Мінімальний 25,3000 26,0500 28,1000 29,4000 2,30 3,58

Як повідомляли Українькі Новини, 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Тим часом, НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти.