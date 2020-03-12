НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти

В той час, як інвестбанкіри спрогнозували курс гривні, Національний банк вперше в 2020 році оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку в четвер.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів у четвер.

Це перший аукціон у 2020 році.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 10:30.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ 10 і 11 березня в ході інтервенцій на міжбанку продав 0,6 млрд доларів для стримування девальвації гривні.

Національний банк продав 350 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в середу для стримування девальвації гривні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза будучи набагато міцніше, ніж це було під час кризи в 2008 році, а також заявив, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.