Кількість заражених коронавірусом досягла 124 тис. Дані на 12 березня

В той час, як Україна ввела карантин через коронавірус а ВООЗ визнала його пандемією, у світі кількість інфікованих зросла до 124 118 осіб. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, кількість загиблих від коронавірусу за добу збільшилася до 4 622 людей (за добу 338). А кількість нових зареєстрованих випадків збільшилася на 4 986 осіб.

Після Китаю на другому і третьому місці за кількістю інфікованих перебувають Італія та Іран. В Італії кількість заражених за добу збільшилася на 2 313 осіб (всього 12 462 випадки). Загинули 827 осіб (196 за добу).

В Ірані за добу 958 нових випадків зараження коронавірусом, всього 9 000, загинули 354 особи (за добу 63).

А кількість вилікуваних від коронавіруса збільшилася до 67 694 осіб.

Лічильник коронавірусу. Скріншот: South China Morning Post

Як повідомляли Українські Новини, терміни карантину в Україні можуть змінитися залежно від епідситуації.

Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.