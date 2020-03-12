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12 березня 2020, четвер, 08:40 120
Світ 2020-03-12T09:01:20+02:00
Українські Новини
Кількість заражених коронавірусом досягла 124 тис. Дані на 12 березня

Кількість заражених коронавірусом досягла 124 тис. Дані на 12 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Італії
Карта коронавірусу. Скріншот: South China Morning Post
Карта коронавірусу. Скріншот: South China Morning Post

В той час, як Україна ввела карантин через коронавірус а ВООЗ визнала його пандемією, у світі кількість інфікованих зросла до 124 118 осіб. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, кількість загиблих від коронавірусу за добу збільшилася до 4 622 людей (за добу 338). А кількість нових зареєстрованих випадків збільшилася на 4 986 осіб.

Після Китаю на другому і третьому місці за кількістю інфікованих перебувають Італія та Іран. В Італії кількість заражених за добу збільшилася на 2 313 осіб (всього 12 462 випадки). Загинули 827 осіб (196 за добу).

В Ірані за добу 958 нових випадків зараження коронавірусом, всього 9 000, загинули 354 особи (за добу 63).

А кількість вилікуваних від коронавіруса збільшилася до 67 694 осіб.

Лічильник коронавіруса. Скріншот: South China Morning PostЛічильник коронавірусу. Скріншот: South China Morning Post

Як повідомляли Українські Новини, терміни карантину в Україні можуть змінитися залежно від епідситуації.

Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.

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Кількість заражених коронавірусом досягла 124 тис. Дані на 12 березня
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