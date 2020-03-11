Сьогодні НБУ продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні

Національний банк продав 350 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в середу для стримування девальвації гривні в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза будучи набагато міцнішою, ніж це було під час кризи в 2008 році.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Попит на валюту продовжує значно перевищувати пропозицію, втім Національний банк другий день поспіль активно згладжував курсові коливання і сьогодні продав з цією метою близько 350 млн доларів США", - повідомляє НБУ.

Пресслужба Національного банку вважає, що погіршення настроїв на фінансових ринках обумовлено психологічним фактором розповсюдження коронавірусу, водночас з точки зору економічних показників його вплив на Україну нейтральний.

Наголошується, що Національний банк має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, викликаних нервовими настроями.

Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд доларів, тому банк готовий за необхідності і надалі проводити інтервенції з продажу валюти.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк продав 250 млн доларів на міжбанківському валютному ринку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу.

Крім того, Шмигаль заявив, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.

Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився після зниження у вівторок на 43 коп., в середу на 32 коп. до 25,72 UAH/USD.