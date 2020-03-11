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11 березня 2020, середа, 20:35 20
Економіка 2020-03-11T23:00:03+02:00
Українські Новини
Україна входить у фінансово-економічну кризу, - Шмигаль

Україна входить у фінансово-економічну кризу, - Шмигаль

Ярина Вацяк
Денис Шмигаль, Криза, Коронавірус, Економічна криза
Денис Шмигаль. Скріншот відео
Денис Шмигаль. Скріншот відео "Наш"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу будучи набагато сильнішою, ніж це було під час кризи в 2008 році, а також заявив, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.

Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, пише "Економічна правда".

"Фактично ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи. Україна зараз ця криза світової входить, будучи набагато міцніше, ніж це було в 2008 році. У нас, як ніколи велика ліквідність в банках, високі золотовалютні запаси, у нас є запас за бюджетним курсом, який запланований. У нас досить позитивний діалог з МВФ. ...Позитивною є оцінка експортерів щодо додаткових можливостей, які відкриваються для них. І ще є низка факторів, які, з одного боку, кризові, а з іншого боку - є можливості для наших виробників", - повідомляє Шмигаль.

Прем'єр заявив, що уряд готовий зустріти дві кризи - економічну та вірусну.

"Поки я не буду втішати, і говорити, що від кризи ми виграємо ... але зустріти фінансову криза ми готові, так само як готові зустріти кризу, пов'язану з вірусом", - резюмує глава уряду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше радник Володимира Зеленського заявив, що український народ морально готовий до хаосу перехідного періоду.

Тим часом голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив, що світ на порозі глобальної кризи до якої Україна абсолютно не готова.

За тиждень світова економіка втратила 9 трлн доларів через коронавірус.

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