Мир на пороге глобального кризиса, к которому Украина совершенно не готова, – Билецкий

Украина не готова к глобальному кризису, на пороге которого оказался мир. Для выживания нам нужны боеспособная армия, возможность своевременно реагировать на эпидемии, крепкая экономика. Но сейчас мы зависим от всех, и поэтому падение цен на нефть ударит по Украине с удвоенной силой.

Об этом председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий написал в своем блоге для интернет-издания "Украинская правда".

По словам политика, нынешнее падение цен на нефть стало мощным ударом для Российской Федерации (РФ): российский рубль ускорил падение, акции "Газпрома" упали на 24,82%, "Роснефти" - на 23,54%, ценные бумаги "Сбербанка" и ВТБ подешевели на 25%.

Но одновременно Билецкий пишет о негативных последствиях для Украины - с точки зрения экономики и обострения ситуации на Донбассе.

"Если говорить об ударе по экономике России - то вот они, настоящие санкции. Но Украина должна понимать, что Россия привыкла перекрывать экономические проблемы "победными" войнами. Лучшая подготовка - немедленные меры для усиления фронта. Точно не "разведение войск". Украина должна понимать, что экономические колебания, которые подогреваются военными конфликтами и вспышками вируса, ударят по нашей стране с двойной силой. Если мировые игроки на рынке так или иначе зависят друг от друга, то мы зависим от всех", - заявил Билецкий.

Политик считает, что сейчас мир оказался на пороге глобального кризиса, к которому Украина совершенно не готова, ведь экономически зависит от "западных партнеров". По словам Билецкого, для Украины существует 2 выхода из данной ситуации - утонуть в кредитах, оставаясь слабой "банановой республикой", или изменить власть и подходы к развитию государственной экономики.

"Мир оказался на грани мирового кризиса. И не только экономического. Геополитическое напряжение последних месяцев толкает человечество к глобальным вызовам. Место в новой исторической эпохе будет принадлежать только сильным! Главная преграда для Украины занять достойное место в мире - зависимость. От запада, от РФ, от кредитов, от иностранных денег. Мы не сможем выжить в условиях кризиса, утопая в кредитах, с развалившейся промышленностью, не производя ничего и, как банановая республика, торгуя сырьем. В зависимость нас загоняла каждая власть. Сегодняшняя - тоже. Поэтому, чтобы избавиться от зависимости, надо сначала избавиться от главного ее фактора - клоунской власти, которая живет на деньги западных спонсоров. Мировой кризис - идеальный для этого момент", - отметил Билецкий.