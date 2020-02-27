Украинский народ морально готов к хаосу переходного периода, - советник президента

Народ Украины народ морально готов к грядущему экономическому кризису, который эксперты прогнозируют в начале 2020-х годов. Об этом рассказал советник президента Игорь Новиков на своей странице в Facebook.

"Любой уважающий себя Украинский футуролог не даст соврать: если и есть народ морально готовый к хаосу переходного периода (также известного, как лихие 2020-е) – то это мы (украинцы, - ред.)", - написал он.

По мнению Новикова, этот период станет большим испытанием для всего населения планеты.

"Можно долго шутить на тему влияния грядущего экономического кризиса на нашу экономику (Что мертво – умереть не может! Помните Игру Престолов?), но даже оставаясь оптимистами, не стоит забывать о том, что начало 2020-х будет, наверное, самым большим испытанием не только для нас, Украинцев, но и для всего населения планеты", - считает советник президента.

Новиков считает, что этот период начался в Украине с Нового года, однако кризис наряду с угрозами несет и потенциальные возможности.

"Любая глобальная трансформация, любая угроза несёт в себе огромные возможности. Решение проблем – самый короткий путь к успеху, а здесь у нашей Страны есть одно огромное преимущество – люди. Мы с вами", - оптимистично считает эксперт.

Как сообщали Українські Новини, ранее советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту.