За неделю мировая экономика потеряла 9 трлн долларов из-за коронавируса, - СМИ

В течение последних девяти дней, последствия коронавируса, нанесли фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на CNN.

Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только США, но и Европы и Азии. Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи - на 2,2%, индекс Гонконгской биржи - на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP - на 1,2%.

"Около 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", - говорится в сообщении.

Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6%.

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В связи с этим Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

Также в ВОЗ также подтвердили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов и сообщили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.