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07 марта 2020, суббота, 10:47 121
Экономика мира 2020-03-07T10:50:47+02:00
Українські Новини
За неделю мировая экономика потеряла 9 трлн долларов из-за коронавируса, - СМИ

За неделю мировая экономика потеряла 9 трлн долларов из-за коронавируса, - СМИ

Надежда Комендантова
Экономика, Мировая экономика, Коронавирус, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В течение последних девяти дней, последствия коронавируса, нанесли фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на CNN.

Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только США, но и Европы и Азии. Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи - на 2,2%, индекс Гонконгской биржи - на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP - на 1,2%.

"Около 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", - говорится в сообщении.

Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6%.

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В связи с этим Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

Также в ВОЗ также подтвердили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов и сообщили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

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