Гривня на міжбанку впала ще нижче

в той час, як економісти спрогнозували курс гривні на 2020, а Національний банк продав 250 млн доларів на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 43 коп., у середу знизився на 32 коп. до 25,72 UAH/USD

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,52-25,55 UAH/USD, потім котирування зросли до 25,67-25,69 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,72-25,75 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 8,34% з 23,74 UAH/USD до 25,72 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Після свят Національний банк також знизив офіційний курс гривні на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.