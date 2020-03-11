підписатися на розсилку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 березня 2020, середа, 17:30 18
Фінанси 2020-03-11T19:15:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку впала ще нижче

Гривня на міжбанку впала ще нижче

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс долара до гривні, курс гривні до долара, курс гривні на міжбанку
курс валют Фото: pixabay.com
курс валют Фото: pixabay.com

в той час, як економісти спрогнозували курс гривні на 2020, а Національний банк продав 250 млн доларів на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 43 коп., у середу знизився на 32 коп. до 25,72 UAH/USD 

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,52-25,55 UAH/USD, потім котирування зросли до 25,67-25,69 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,72-25,75 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 8,34% з 23,74 UAH/USD до 25,72 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Після свят Національний банк також знизив офіційний курс гривні на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні курс долара до гривні курс гривні до долара курс гривні на міжбанку

Гривня продовжує падати: НБУ обвалив курс нацвалют...
Долар повернувся до значень вересня: динаміка курс...
Курс НБУ на середу. Гривня різко впала...
Долар і євро продовжують рости в київських обмінни...
В Україні ввели карантин через коронавірус
Зеленський призначив сумським губернатором Грищенка
Новини
Коронавірус не вплинув на терміни поставок смартфонів і ціни, - Huawei Ukraine 18:28
Відновлення промисловості - у злагоджених діях влади, – ЗМІ про концентрації ШУ "Покровське" "Метінвестом" 18:13
Україні залишилося виконати дві умови МВФ, - Шмигаль 18:00
В Україні можуть обмежити внутрішні перевезення, - Шмигаль 17:57
СБУ затримала учасника ІДІЛу в Києві 17:55
більше новин
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький 18:56
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
більше новин
Гривня продовжує падати: НБУ обвалив курс нацвалюти на 12 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok