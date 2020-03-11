Гривня на міжбанку впала ще нижче

в той час, як економісти спрогнозували курс гривні на 2020, а Національний банк продав 250 млн доларів на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 43 коп., у середу знизився на 32 коп. до 25,72 UAH\/USD Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,52-25,55 UAH\/USD, потім котирування зросли до 25,67-25,69 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,72-25,75 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 8,34% з 23,74 UAH\/USD до 25,72 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH\/USD. Після свят Національний банк також знизив офіційний курс гривні на 18,02 коп. до 24,9215 UAH\/USD.